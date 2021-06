Veículo novo deve ficar no quartel dos Bombeiros na Barão do Rio Branco - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:47

Petrópolis - O Corpo de Bombeiros de Petrópolis recebeu nesta segunda-feira (7) uma viatura nova do governo do Estado. A picape com tração nas quatro rodas ficar no quartel dos bombeiros da avenida Barão do Rio Branco, no Centro da Cidade. A entrega do veículo aconteceu durante solenidade no Rio de Janeiro.

O veículo será usado no combate ao fogo na mata e permitirá a chegada mais rápida das equipes nas áreas mais acidentadas. Ao todo, o governo do Estado entregou 80 novas viaturas para vários quartéis do Rio. O

investimento é de R$ 12 milhões, provenientes da arrecadação da Taxa de Incêndio.

Esta foi a primeira entrega de novas viaturas este ano para o Corpo de Bombeiros de Petrópolis. Em dezembro do ano passado, os dois quartéis da cidade receberam duas ambulâncias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).