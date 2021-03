Viatura do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foi atacada na Rua Almirante Alexandrino Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 28/03/2021 13:05

Rio - Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo depois de ser atacada por criminosos, na manhã deste domingo, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Um policial acabou ferido.

Segundo a corporação, a viatura do 5ºBPM (Praça da Harmonia) realizava patrulhamento pela Rua Almirante Alexandrino, quando foi alvo do atentado. Em uma ação ousada, traficantes que estavam no alto do Morro dos Prazeres dispararam tiros contra a equipe policial.

Após o ataque, a viatura pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Um dos PMs se feriu e foi socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) com suspeita de fratura na perna.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência ainda está em andamento.