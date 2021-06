Audiência pública da CMP discute solução social para moradores da BR-040

Audiência pública seguirá portaria da Câmara Municipal de Petrópolis, por isso, a participação foi indicada preferencialmente por videoconferência - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:24

Petrópolis - A situação das moradias que estão localizadas na faixa de domínio da BR-040 e a defesa destes moradores vem mobilizando vereadores, movimentos sociais, representantes de moradores e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH), que há algum tempo acompanha de perto as famílias da região.

Por isso, uma audiência pública sobre o tema, agendada para hoje, a partir das 19h, foi convocada pelo vereador Yuri Moura, que é presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos (CEADH).



Apesar das recentes conquistas contra as remoções, como a decisão do STF em caráter liminar, de suspender por seis meses todos os despejos envolvendo famílias vulneráveis no país e do compromisso firmado pelo Ministério da Infraestrutura com essas famílias, ainda existem ordens judiciais para demolição dessas casas, podendo desabrigar mais de 300 famílias.

“Precisamos retomar as estratégias, ampliar a pressão institucional, fortalecer a resistência e avançar nos estudos técnicos para a regularização fundiária. A defesa destes moradores sempre foi muito importante para nós, bem antes do nosso Mandato Popular, agora, dentro da Câmara, esse trabalho continua.”, disse Yuri



A Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Júnior Coruja, também participa da construção da audiência. Representantes das pastas de obras, assistência social e transporte, do município e do estado, confirmaram presença, além da coordenação do CDDH Petrópolis e representantes de moradores da BR-040.



"A Audiência Pública de hoje é super importante como momento de posicionamento das famílias diante das promessas até agora recebidas. Precisam que as promessas sejam colocadas em execução e que realmente modifiquem o atual cenário das famílias.", afirmou Carla Carvalho, coordenadora do CDDH.



A organização disponibilizou um formulário de inscrição, neste link https://bit.ly/3vWUodQ, que permite o envio de perguntas e sugestões. Quem se inscrever, também receberá o link da transmissão (via TV Câmara), por WhatsApp.



A audiência pública seguirá a portaria 013/2021 da Câmara Municipal, por isso, a participação é indicada preferencialmente por videoconferência.