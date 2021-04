Cercas de proteção ambiental em Itaipava, Petrópolis, ao longo da BR-040 Divulgação/Concer

Por O Dia

Publicado 09/04/2021

Petrópolis - Cercas com telas de arame estão sendo implantadas pela Concer às margens da BR-040 em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ), para evitar que capivaras existentes na região acessem a rodovia e causem acidentes.

A medida amplia uma providência adotada desde 2013 em outros trechos estratégicos da rodovia para a preservação de animais silvestres e faz parte das ações do Projeto Caminhos da Fauna, mantido há 14 anos pela concessionária para reduzir as ocorrências de atropelamento.



As telas são de arame galvanizado, que não machucam os animais, e estão sendo implantadas em trechos nos kms 62, 63 e 64, em ambos os sentidos da Rio-Juiz de Fora. A localização das telas foi definida pelas estatísticas registradas pelo monitoramento do Projeto Caminhos da Fauna, visando reduzir a presença de capivaras nas pistas. A região é atravessada pelo Rio da Cidade, cujas margens são habitadas pela espécie.



Medidas reduzem atropelamentos em 71,5% - Criado em 2006, o Caminhos da Fauna permitiu à Concer adotar uma série de providências voltadas a reduzir o impacto do tráfego da BR-040 sobre a fauna silvestre que habita as diferentes unidades de conservação do trecho de concessão.

Equipes ambientais ligadas ao projeto percorrem a rodovia diariamente realizando resgates, afugentamentos, coleta de dados, monitoramento e soltura de animais recuperados em veterinárias conveniadas. As ações contam com o apoio dos inspetores de tráfego, treinados para reforçar as medidas de prevenção, que incluem a manutenção de uma passagem de fauna com monitoramento eletrônico. Esse conjunto de medidas já permitiu reduzir em 71,5% o número de atropelamento de animais silvestres entre 2014 e o ano passado.



Em outra frente de preservação do meio ambiente, a Concer prossegue com o plantio de 3,5 mil mudas de 85 espécies da Mata Atlântica em área no Vale das Videiras, em Petrópolis, situada entre duas unidades de conservação ambiental. O plantio compensa ações na rodovia que exigem a supressão de vegetação, como é o caso da poda de árvores às margens da BR-040.