Apenas no sábado (5), foi registrado o retorno de 748 veículos na barreira sanitária do QuitandinhaDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:18

Petrópolis - No fim de semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi, as barreiras sanitárias distribuídas em quatro pontos na cidade registraram o retorno de 1.316 veículos que tentavam entrar em Petrópolis. Foram impedidos de acessar no município quem estava em desacordo com as exceções previstas no decreto publicado no Diário Oficial do dia 22 de março, que ampliou as medidas restritivas de circulação visando a proteção à vida no combate ao coronavírus.

Apenas no sábado (5), foi registrado o retorno de 748 veículos na barreira sanitária do Quitandinha, uma das principais entradas da cidade. O número que representa mais da metade dos retornos registrados entre quarta-feira (2) e domingo (6). Desde março são 11.524 entradas impedidas pela fiscalização, quase 10% desse volume registrado nos últimos dias.

“Ainda vivemos um momento delicado de enfrentamento ao coronavírus. Por isso, a gente pede para que a população tenha paciência. Nossas equipes estão trabalhando para diminuir a taxa de contágio em Petrópolis”, ressaltou Luciano Moreira, diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans).

Para ter acesso a Petrópolis, as pessoas de outras cidades precisam comprovar propriedade de imóvel aqui ou apresentar voucher demonstrando reserva em meio de hospedagem local ou agendamento para compra nos polos de moda (que são disponibilizados pelos próprios polos de moda). Além da entrada do Quitandinha, os controles sanitários estão distribuídos no Bingen, Alto da Serra e Itaipava.

As barreiras sanitárias funcionam com ações também durante a noite e madrugada, com a presença da Guarda Civil, da secretaria de Saúde e da CPTrans. Os veículos estão sendo abordados para a aferição de temperatura.