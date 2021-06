Boletim de vacinação da Secretaria de Saúde de Petrópolis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:48

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência na terça-feira (8) à vacinação contra a COVID-19. Durante todo o dia, 1.273 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas 1.148 receberam a primeira dose e 125 receberam a segunda dose.

Até o momento 90.628 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 37.501 receberam a segunda dose do imunizante. Por conta da logística de informações para fechamento dos dados o boletim da vacinação passou a ser divulgado na parte da manhã.

Nos pontos de imunização foram vacinados 36 idosos, sendo 26 com a primeira dose e 10 com a segunda. Um idoso acamado também foi vacinado com a segunda dose. Receberam também a primeira dose, 11 pessoas com deficiências e 655 pessoas com comorbidades, sendo 631 com a primeira dose e 24 com a segunda.

Além destes, 11 gestantes foram vacinadas, sendo quatro com a primeira dose e sete com a segunda. Quatro puérperas também foram vacinadas, sendo duas com a primeira dose e duas com a segunda.

Equipes vacinaram ainda 204 profissionais de Saúde, sendo 123 com a primeira dose e 81 com a segunda. Também receberam a primeira dose da vacina, 351 profissionais de Educação.

A campanha de imunização contra a COVID-19 segue nesta quarta-feira (9) em dez pontos da cidade. Para a vacinação é preciso estar cadastrado junto a Secretaria de Saúde. Os dados devem ser preenchidos no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428.