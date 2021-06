Serão realizados plantio de flores, mudas de plantas e árvores, abrangendo um trecho de aproximadamente 4 quilômetros - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:04

Petrópolis - O projeto “Vamos Florir Itaipava”, elaborado pela Associação Filantrópica de Petrópolis e doado a Prefeitura, já começou a sair do papel. Limpeza e manutenção das palmeiras, reforma do monumento do centenário da Estrada União e Indústria e plantio de bromélias ao redor das árvores, foram iniciadas na manhã desta terça-feira (8), numa ação conjunta entre a Comdep e Secretaria de Meio Ambiente, no Trevo de Bonsucesso.

De acordo com o projeto, que prevê o envolvimento da iniciativa privada, serão realizados o plantio de flores, mudas de plantas e árvores, abrangendo um trecho de aproximadamente quatro quilômetros, entre o trevo de Bonsucesso e as imediações do terminal de ônibus de Itaipava. A revitalização do canteiro central, área externa do Parque Municipal, Hortomercado e rotatórias do distrito, também estão incluídas.

“O projeto não traz custos para o município, que ficará responsável pelo apoio técnico e operacional como a limpeza e revitalização dos canteiros e plantios das mudas”, disse o prefeito interino Hingo Hammes.

O presidente da Comdep, Leonardo Fernandes, também está acompanhando os trabalhos e destaca que as ações contribuem para o fortalecimento da economia da cidade. “Hoje (08), demos o pontapé inicial no trevo de Bonsucesso. Itaipava é um distrito importante, pois atende diferentes segmentos turísticos, estimulando e aquecendo a economia do município”, explica.

Para a revitalização do espaço, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, foi necessária a remoção de uma árvore, que já apresentava riscos de queda e limpeza das palmeiras. “Estamos vendo esse projeto com muito carinho e dando todo o suporte técnico para o andamento das ações. A idéia é entregar o Trevo de Bonsucesso revitalizado ainda neste mês de junho, quando comemoramos os 160 anos de inauguração da Estrada União e Indústria”, disse Edmardo Campbell.

O objetivo é que todo o aporte financeiro para a compra de flores e mudas de plantas e árvores sejam garantidos pela iniciativa privada. Segundo Vera Cecília Pereira, presidente da Afipe, o apoio de empresários é fundamental. “Com certeza vamos atrair maior movimento turístico e estaremos fomentando a rede hoteleira, restaurantes e todos os demais comércios. Além de embelezar nosso distrito e trazer mais alegria para moradores e visitantes, estaremos contribuindo para o crescimento de ofertas de emprego no pós pandemia”, frisa.