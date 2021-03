Convidados estavam sem máscara na porta da casa de Cláudio Castro em Itaipava Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:29

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro promoveu, neste domingo (28), um evento em comemoração ao seu aniversário de 42 anos, completados nesta segunda-feira (29), em uma casa no bairro de Itaipava, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O evento aconteceu dois dias após o governador pedir para a população ficar em casa e evitar aglomerações. Pelo menos 20 pessoas estavam no local, todas sem máscara. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e as imagens foram reveladas pelo RJTV2, da Globo.





Um funcionário, que estava na organização do evento, contou ao RJTV2 que os convidados estavam alcoolizados e não pareciam se importar com o evento irregular. Na frente da casa, haviam 12 carros estacionados. Nas suas redes sociais, Castro tentou se defender dizendo que não houve festa, mas sim uma reunião familiar. Castro não somente desrespeitou o decreto estadual , como também desobedeceu o decreto municipal de Petrópolis , que proíbe aglomerações e a realização de festas de aniversário, mesmo em ambientes privados, durante a pausa emergencial, que vai até domingo (4). Na sexta-feira (26), o governador em exercício pediu para que os moradores do Rio de Janeiro evitassem aglomerações. "Não é hora de fazer festa, tem muita gente morrendo, muita gente na fila de hospital, esse é um feriado para ficarmos em casa, evite aglomeração", disse ele horas antes de viajar para a região serrana com a família.Um funcionário, que estava na organização do evento, contou ao RJTV2 que os convidados estavam alcoolizados e não pareciam se importar com o evento irregular. Na frente da casa, haviam 12 carros estacionados. Nas suas redes sociais, Castro tentou se defender dizendo que não houve festa, mas sim uma reunião familiar.

Boa noite. Neste domingo, almocei com alguns familiares meus e da minha esposa, por conta do meu aniversário amanhã. Não houve festa. O que houve foi uma reunião familiar, com nossos parentes. Estamos todos na luta contra a Covid! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 29, 2021

A festa de Cláudio Castro aconteceu no mesmo dia em que o estado bateu um novo recorde no número de pessoas na fila de espera por um leito de UTI para covid-19. Até o domingo (28), 710 pacientes aguardavam uma vaga de tratamento intensivo na rede pública. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O número tem crescido diariamente: eram 634 pessoas na fila na sexta-feira, e 678 no sábado. A média de espera da solicitação até a reserva em vaga de UTI está em 20h. Ao todo, 118 pessoas em leito de UTI adulto, uma taxa de ocupação em 92,4%. Em relação aos leitos de enfermaria, há 105 pessoas ocupando e outras 279 na fila, uma taxa de ocupação de 78,9%.

Petrópolis registrou, até esta segunda-feira, um total de 24.307 casos desde o início das estatísticas. A cidade tem 666 óbitos confirmados pelo coronavírus. Neste momento, 136 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 177 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 73,68% e 89,91% em leitos de UTI.

Petrópolis amplia medidas restritivas para enfrentamento à covid-19

Nos próximos dias, desta sexta-feira (26) até domingo (4), a cidade seguirá com entrada restrita a turistas e visitantes. As barreiras sanitárias funcionam 24 horas e pessoas de fora só acessam o município com apresentação de voucher comprovando a reserva na rede hoteleira ou em loja dos polos de compras. Continuam proibidas as aglomerações, tanto em áreas públicas quanto privadas, em qualquer hora do dia, e a permanência de pessoas nas ruas das 22h às 5h.

O Decreto Municipal que foi publicado nesta quinta-feira (25) também proíbe a realização de eventos de qualquer natureza. Parques, pontos turísticos, clubes, casas de shows, boates, casas de festas, pistas de dança, espaços de recreação infantil e áreas de lazer de condomínios e também de hotéis e pousadas deverão ficar fechados. Cachoeiras também estão proibidas, com impedimento inclusive de estacionamento nestas áreas.



Barreiras sanitárias fixas nas entradas da cidade



De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a operação das barreiras sanitárias fixas nas principais entradas da cidade e da barreira volante, que atua em pontos alternativos, impediu até o momento a entrada de 567 veículos provenientes de diversos municípios. Somente na ação realizada em Bonsucesso neste domingo (28.03), 117 motoristas foram obrigados a retornar a suas cidades de origem, pois os ocupantes não apresentaram vouchers ou reserva em hotéis do município.



No ponto de controle do Bingen, 31 carros voltaram e no sistema volante que funcionou no distrito de Secretário foram 12 retornos registrados. A barreira do Quitandinha, durante o domingo, evitou que 58 veículos entrassem em Petrópolis sem apresentar a necessidade e justificativa da viagem.



Os agentes realizam a aferição de temperatura, além de solicitar a apresentação de voucher para os polos de moda da cidade ou a reserva em hotel para autorizar a entrada de qualquer veículo no município. Caso não haja nenhum tipo de comprovação, o motorista é orientado a retornar.



"Continuamos pedindo para que todos permaneçam em casa e saiam apenas em casos de extrema necessidade", disse a coordenadora especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira.



Em nota, Castro alegou que o evento em questão foi um almoço restrito aos familiares e não houve aglomeração. O governador em exercício também afirmou que quatro dos 12 veículos na porta do evento faziam parte da sua segurança pessoal.



Procurada, a Prefeitura de Petrópolis ainda não se pronunciou sobre o evento promovido por Cláudio Castro.