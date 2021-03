Decreto Municipal amplia medidas restritivas em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 20:33

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está ampliando as medidas restritivas, em ação para enfrentamento à COVID-19. O governo municipal vai acatar as determinações do Governo do Estado e, ainda, indicar outras restrições, na tentativa de desacelerar a taxa de contágio do coronavírus.

Nos próximos dez dias, desta sexta-feira (26) até domingo (4), a cidade seguirá com entrada restrita a turistas e visitantes. As barreiras sanitárias funcionam 24 horas e pessoas de fora só acessam o município com apresentação de voucher comprovando a reserva na rede hoteleira ou em loja dos polos de compras. Continuam proibidas as aglomerações, tanto em áreas públicas quanto privadas, em qualquer hora do dia, e a permanência de pessoas nas ruas das 22h às 5h.



O Decreto Municipal que foi publicado nesta quinta-feira (25) também proíbe a realização de eventos de qualquer natureza. Parques, pontos turísticos, clubes, casas de shows, boates, casas de festas, pistas de dança, espaços de recreação infantil e áreas de lazer de condomínios e também de hotéis e pousadas deverão ficar fechados. Cachoeiras também estão proibidas, com impedimento inclusive de estacionamento nestas áreas.



“Estamos fazendo o possível para suprir a demanda da população no que se refere à assistência em saúde, mas precisamos atuar não apenas na consequência da pandemia, mas também na causa. Temos que frear a disseminação do vírus e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Peço que, quem puder, fique em casa. Evite circular nas ruas. Use máscara. O momento é muito delicado e, se o quadro epidemiológico não mudar e/ou não houver adesão da população às regras, as próximas medidas serão ainda mais duras”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.



O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrou que o município vem ampliando o número de leitos para atender a população, mas, sem o respeito às medidas de prevenção, nada será suficiente. “Estamos aumentando o número de leitos gradativamente. Chegamos a 112 leitos de UTI e 134 leitos clínicos no sistema de atendimento a pacientes com covid-19 pelo SUS. É um número muito maior do que o da maioria dos municípios, mas, ainda assim, a taxa de ocupação tem se mantido alta. Não podemos mais esperar. A adoção de medidas mais rígidas neste momento é necessária para conter o avanço do coronavírus e, se estas regras ainda não forem suficientes, o município vai determinar restrições ainda mais duras”, alertou.



O prefeito frisou a importância da união de esforços neste momento. “Temos que unir forças para desacelerar a taxa de contágio. Nós transmitimos o vírus, portanto, quanto menos circularmos, melhor”, destacou.