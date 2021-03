Operação "Itaipava Segura" resultou na abordagem de ônibus municipais e intermunicipais, além da apreensão de veículos irregulares Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:45

Petrópolis - Pela segunda vez em menos de 30 dias, Policiais da 106ª DP (Itaipava) realizaram a operação “Itaipava Segura”, que resultou na abordagem de ônibus municipais e intermunicipais, além da apreensão de veículos irregulares. A ação, realizada na noite dessa sexta-feira (12), contou com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal.



A operação tem como objetivo trazer sensação de segurança e visibilidade da polícia para a população local e é desencadeada nas comunidades consideradas mais sensíveis da região. "Tal diligência é realizada após relatórios gerenciais, oriundos do setor de inteligência policial, apresentarem os locais prioritários na presença policial", disse o delegado Nei Loureiro, titular da 106ª DP.



A ação visa, ainda, a identificar pessoas com mandados de prisão pendente, veículos adulterados e transporte de substâncias ilícitas. "Toda semana é escolhida uma área a ser visitada, e tem como objetivo identificar indivíduos com mandado de prisão pendente, veículos adulterados ou transportando ilícitos e principalmente retomar a proximidade com as comunidades escolhidas", explicou o delegado.