Defesa Civil promove cursos de capacitação comunitária em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 18:01

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis vai promover a capacitação para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, cujo objetivo é de dar continuidade ao processo de formação comunitária de agentes de saúde para o fortalecimento da resiliência local.

Esta primeira capacitação será sobre noções básicas de Defesa Civil. Os resultados esperados são que todos os participantes possam ter conhecimento dos principais conceitos da gestão de risco e maneiras de apoiar sua comunidade em ações de prevenção, preparação e resposta.

Por conta da pandemia de Covid-19 a Defesa Civil está abrindo inscrição para essas primeiras capacitações somente no modo virtual. Após a inscrição, o candidato que responder ao formulário receberá um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp com as datas, horários e link para o encontro virtual.

São hoje cerca de 300 agentes em Petrópolis. Além de atuarem nas ações da Secretaria de Saúde, esses agentes também participam de ações de prevenção e de sensibilização da Defesa Civil nas comunidades.

O curso ocorrerá nos dias 17 e 22 de junho e a inscrição pode ser feita no link: https://forms.gle/B18Zh8z3xJRYuSDq8