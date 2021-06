Vacinação para esse público-alvo segue determinação do Ministério da Saúde Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis iniciará a vacinação para os profissionais da Educação nesta quarta-feira (2) na Casa da Educação Visconde de Mauá. Serão vacinados todos os funcionários que atuam em Centros de Educação Infantil (CEIs) e também os que atuam nas escolas, especificamente nas turmas que atendem a educação infantil (crianças de até cinco anos).





Tanto os profissionais das redes públicas quanto da rede particular podem se cadastrar. A disponibilização e vagas para o cadastramento é feita de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Ministério para serem destinadas a este público. A vacinação para esse público-alvo segue determinação do Ministério da Saúde que divulgou Nota Técnica alterando a programação no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Importante destacar que só serão vacinados os profissionais da Educação previamente cadastrados no site da prefeitura . E o local será a Casa da Educação Visconde de Mauá, mesmo local onde é feita a vacinação de profissionais e trabalhadores da Saúde.

O prefeito interino Hingo Hammes salienta que o município recebeu no início da semana novas doses das vacinas Pfizer/BioNTech e AstraZeneca, somando um total de 10.750 primeiras doses, além de 230 doses de Coronovac, referentes a segunda dose para gestantes, e reitera que o município continua seguindo as determinações do Plano de Imunização.



“A abertura do cadastro dos profissionais terá continuidade conforme o calendário do Ministério da Saúde. Importante que todos tenham calma nesse momento, pois à medida que mais doses sejam disponibilizadas todos serão contemplados. O cadastramento, que vem sendo feito desde o início da vacinação, faz parte do planejamento e é fundamental para que haja controle da Secretaria de Saúde; para que se evite aglomerações nos pontos de vacinação”, afirmou Hammes.