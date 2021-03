Gilberto reprodução da TV Globo

Publicado 10/03/2021 20:25

Rio - Gilberto revelou que já foi noivo de duas mulheres durante uma conversa com alguns brothers da casa na cozinha vip do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quarta-feira. Uma delas, inclusive, mexe com o doutorando em economia até hoje.

"Com ela funcionava. Se eu vê-la, meu coração acelera muito. Ela casou com um amigo meu. Eu nunca consegui esquecê-la, tenho que ir para terapia resolver isso", disse ele, que continuou: "Eu, de alguma forma, quando eu a vejo, eu sinto uma coisa que eu nunca senti por ninguém, nem por homem. Além de mexer comigo sexualmente, tem um sentimento muito forte. Quando eu vejo ela com o marido dela, me dói muito, parece que alguém está enfiando uma faca no meu coração"

Rodolffo ficou curioso e quis saber detalhes do relacionamento deles. "Gil, você nunca caiu de boca lá embaixo não?", perguntou o sertanejo. O pernambucano respondeu: "Não, era muita mão, ela queria casar", explicou.

Em seguida, Gil refletiu: "Será que só com ela que era assim ou se eu der uns pegas com outras meninas rola de novo? Não, não vou pensar nisso, não vou me iludir". O brother ainda contou qual foi o motivo do término do noivado dos dois: sua orientação sexual e a intromissão da ex-sogra. "Dizia que ia morar com a gente".