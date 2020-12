Andressa Urach e Thiago reprodução do instagram

Publicado 06/12/2020 14:53

Rio - Andressa Urach finalmente revelou a identidade do noivo no Instagram, neste domingo. Trata-se de Thiago Lopes. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o rapaz tem 36 anos, é oficial de Justiça e se mudou há pouco tempo para Lageado, no Rio Grande do Sul.

A modelo publicou uma foto coladinha com o amado. "Para sempre meu Thiago!", escreveu ela.

Em sua rede social, Thiago também se declarou para Urach. "Mulher preciosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias".