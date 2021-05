MC Kevin e Deolane Bezerra noivaram abril fotos Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2021 13:06 | Atualizado 20/05/2021 13:50

Muita gente acha que Mc Kevin morreu poucas semanas após se casar com a advogada Deolane Bezerra. Mas acontece que a cerimônia na praia que os dois postaram em suas redes sociais, na verdade, era do pedido de noivado, não um casamento. Quem não se atenta, de fato, pode confundir o noivado com um enlace, já que o casal estava vestido de branco.

Mc Kevin morreu no último domingo, após cair da varanda do 5º andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser socorrido ainda com vida no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. O cantor de 23 anos deixa a noiva, Deolane, e uma filha de 5 anos.

