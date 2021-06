Museu Casa de Santos Dumont é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis - Divulgação

Museu Casa de Santos Dumont é um dos principais pontos turísticos de PetrópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:22

Petrópolis - Em uma ação promocional capitaneada pela Secretaria de Turismo de Petrópolis, com o objetivo de fortalecer a retomada do segmento na cidade e celebrar o Dia do Turista, no próximo domingo, 13 de junho, alguns dos principais atrativos da cidade estarão oferecendo ingressos com descontos de 50% na data para visitantes e moradores. Por enquanto, já confirmaram a participação na iniciativa os seguintes atrativos: Museu Casa de Santos Dumont, Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, Museu do Artesanato, Museu de Cera, Museu de Porcelana e La Grand Vallée.



Segundo o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, a ação é importante para fortalecer o retorno do turismo na cidade e comemorar a data tão especial para o segmento. “Estamos trabalhando no sentido de que Petrópolis volte ao seu dia-a-dia normal na economia, e os turistas são fundamentais para desencadear esse processo”, disse. O dia do turista é uma data que se propõe a homenagear os amantes das viagens, que buscam conhecer diferentes lugares e regiões.