Mais vacinas chegam a Petrópolis nesta sexta-feira - Reprodução

Mais vacinas chegam a Petrópolis nesta sexta-feiraReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:24

Petrópolis - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou a distribuir nesta sexta-feira (11) um lote com 385.520 vacinas contra a COVID-19 para aplicação da primeira dose. Deste total, serão 211.770 doses da vacina da Pfizer destinadas a 30 municípios com população acima de 100 mil habitantes, que é o caso de Petrópolis. Também serão entregues 173.750 doses de Oxford/AstraZeneca para os 92 municípios do estado. Com isso, o município recebe as duas vacinas.

A operação de distribuição está sendo feita por comboios terrestres escoltados pela Polícia Militar e também por transporte aéreo. Quatro helicópteros decolam do Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM, em Niterói, sendo um da SES, um da Polícia Civil e dois do Governo do Estado.

Publicidade

Seguindo as novas recomendações do Ministério da Saúde quanto à distribuição e armazenamento do imunizante da Pfizer, a SES vem ampliando o número de municípios contemplados com a vacina. Até o momento, 67 cidades já receberam lotes da Pfizer.

"A vacina é o único caminho para sairmos dessa pandemia. É muito importante que o esquema vacinal seja respeitado. Quem tomou a primeira dose precisa retornar ao posto para tomar a segunda. Lembrando que a vacinação não pode ser considerada um passaporte para que possamos voltar às nossas vidas como antes. O fato de estar vacinado não quer dizer que você não transmite mais o vírus para outras pessoas. Por isso, mesmo quem já se vacinou deve manter as medidas de precaução recomendadas. Não deixe de usar máscara e álcool em gel, lavar sempre as mãos e manter o distanciamento social", declarou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.