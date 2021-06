Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, visita mercado Extra que vai ser inaugurado na próxima semana - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:24 | Atualizado 11/06/2021 11:02

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, visitou a nova loja do Mercado Extra da Rua Paulo Barbosa que será inaugurada na próxima terça-feira (15) e entregou o habite-se para a diretora de operações do empreendimento, Christiane Cruz.

A reabertura do supermercado garantiu a abertura de cem vagas de emprego, sendo 75 diretas e 25 indiretas. A unidade é a primeira na cidade construída do chão, após o incêndio que destruiu o antigo supermercado em 2017.



“Está tudo pronto para o funcionamento da nova loja do Mercado Extra. Essa unidade, além dos empregos diretos gerados, vai movimentar mais a economia em todo seu entorno. A loja está muito bem estruturada, com todo o sistema de segurança, e vai atender bem todos os consumidores”, disse Hammes.



A loja a ser inaugurada é 147º com a bandeira do Mercado Extra no país, com conceito diferenciado na cidade. O novo supermercado também possui um sistema de última geração de segurança e de bloqueio de incêndios.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, disse que a cidade está abrindo diversas frentes para aquecer o mercado de trabalho.



“Estamos investindo em diversas frentes para a geração de emprego e renda para a população. Além do setor de comércio, vamos viabilizar e estimular, com a nova Lei de Incentivos Fiscais, setores vocacionais de Petrópolis como as áreas de tecnologia, turismo e têxtil. Estamos trabalhando para o desenvolvimento da economia da cidade”, diz



A diretora de operações do Mercado Extra, Christiane Cruz, diz que os consumidores petropolitanos ficarão satisfeitos com a unidade da Rua Paulo Barbosa.



“O Mercado Extra aprimora a experiência de compra dos consumidores, oferecendo unidades ainda mais modernas e completas. É um modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes, que procuram praticidade em todos os instantes e agora encontraram essas qualidades ainda mais evidentes em nossas unidades", explicou Christiane Cruz, acrescentando que, da força de trabalho contratada para a loja, 65% é formada por mulheres.



A visita também foi acompanhada pelo secretário de Obras, Mauricio Veiga, e pelo gerente regional de operações do Extra, Fábio Velloso.