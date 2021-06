Subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, junto com técnicos do DER fazem inspeção em estrada que liga Pedro do Rio à Posse - Reprodução

Subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, junto com técnicos do DER fazem inspeção em estrada que liga Pedro do Rio à PosseReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:48

Petrópolis - Equipe de técnicos estiveram em Petrópolis durante a manhã desta quinta-feira (10), realizando uma vistoria nas obras de melhorias na estrada RJ-134 no trecho que liga o distrito da Posse a Pedro do Rio. A estrada, de responsabilidade do governo do estado, está recebendo uma grande intervenção realizada pelo DER, ligado à pasta da Secretaria de Cidades do Estado.

Durante a vistoria, um conjunto de profissionais do DER foram acompanhados pelo subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi. Foi constatado que as equipes trabalham realizando a substituição da manta de asfalto e outra realizando o serviço de fresagem do asfalto antigo. O projeto, que, no total contempla 14,4 quilômetros, prevê além da troca total do asfalto, também obras de drenagem, de contenção, sinalização, entre outras.

Publicidade

"O objetivo da vistoria foi verificar os serviços executados, o cumprimento do cronograma e, principalmente, a qualidade das obras em andamento", afirmou Bernardo.

A equipe do departamento e Bernardo, também estiveram na RJ-123, estrada no trecho de liga o distrito de Pedro do Rio a localidade de Secretário, que receberá investimentos na melhoria do asfalto e sinalização. O trecho possui 8,5 quilômetros e deverá ter as obras iniciadas nas próximas semanas.

Publicidade

"Neste momento, as obras que ligam Pedro do Rio a Secretário aguardam somente a ordem de início. Toda a licitação já ocorreu e a empresa que ganhou o processo e realizará o serviço já foi escolhida. Logo os moradores e visitantes terão uma estrada com melhor qualidade para trafegar", finalizou Bernardo.