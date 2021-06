A aeronave do modelo, AW139, registro PR-OTF, segue no local até que seja liberada mediante autorização das autoridades. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 23:27 | Atualizado 04/06/2021 14:07

MACAÉ - Um helicóptero da empresa Omni Táxi Aéreo, com base em Macaé, que realizava um exercício a cerca 45 quilômetros da costa, na altura da cidade do Rio de Janeiro, colidiu com uma unidade marítima localizada arrendada pela Petrobras, na Bacia de Santos. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (2), mas o fato só foi informado na noite desta quinta (3). Três tripulantes da aeronave ficaram feridos. Outras duas pessoas, que trabalham na plataforma, sofreram escoriações leves.



Os tripulantes do helicóptero era pilotos e haviam saído do Aeroporto de Jacarepaguá, em um treinamento noturno, em direção à sonda SS-75 Ocean Courage da Diamond Offshore, quando um deles chocou contra estruturas da plataforma enquanto se aproximava para pouso. Em nota, a Omni Táxi Aéreo informou que os três tripulantes saíram andando da aeronave, foram atendidos pela enfermaria local e encaminhados ao hospital para realização de exames complementares e criteriosa avaliação médica.



A empresa informou ainda que acionou imediatamente o Plano de Resposta a Emergências (PRE) e está colaborando com as autoridades no processo de investigação. Já a Petrobras, responsável pela unidade marítima, informou que a sonda não estava em operação e não houve impacto ao meio ambiente. As empresas responsáveis pelo afretamento da sonda e pela aeronave comunicaram a ocorrência às autoridades e as causas serão investigadas.



As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). A aeronave do modelo, AW139, registro PR-OTF, segue no local até que seja liberada mediante autorização das autoridades. O helicóptero é um dos mais novos da frota da Omni Táxo Aéreo, tendo entrado em operações em 21 de maio de 2021.



Considerado um dos mais modernos do mundo, foi projetado com o intuito de proporcionar capacidade multifuncional e flexibilidade às operações para atender integralmente às mais rigorosas exigências de desempenho e segurança de sua categoria. A aeronave pode transportar até 15 passageiros em alta velocidade a bordo de uma das mais espaçosas e confortáveis cabines disponíveis no mercado.



Sindicato se solidariza



Por meio de nota enviada na manhã desta sexta-feira (4), o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), informou que acompanha junto à categoria petroleira os desdobramentos do acidente. “ A entidade não representa formalmente os petroleiros e petroleiras da unidade, que fica na Bacia de Santos, mas manifesta a sua preocupação e se coloca em solidariedade na atenção com a segurança de voo”, disse o documento.

O coordenador do Departamento de Saúde do sindicato, Alexandre Vieira, explicou que, embora a entidade não tenha ação específica neste caso, vai acompanhar a investigação das causas do acidente. O sindicalista também destacou que o acidente aconteceu durante “um treinamento para resgate aeromédico, que é importante e necessário”.



De acordo com informações recebidas pelo sindicato em grupos de whatsapp da categoria petroleira, o acidente aconteceu às 19h35, envolvendo um helicóptero operado pela empresa Omni utilizado em um treinamento de pouso noturno. A aeronave colidiu contra o helideck da unidade, levando ao tombamento.