O evento on-line acontecerá na próxima segunda-feira (7), a partir das 18h30min, nos canais oficiais da Católica Salesiana. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 12:06 | Atualizado 03/06/2021 12:07

MACAÉ - O VIII Seminário de Gestão Sustentável da Faculdade Católica Salesiana de Macaé traz para este ano o Plano de Ação que indica os objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU). O tema vem abordar a perspectiva social, discussão das minorias, igualdade social e de gênero, além da saúde pública e seus desafios nas organizações. O evento on-line acontecerá na próxima segunda-feira (7), a partir das 18h30min, nos canais oficiais da Católica Salesiana no Youtube (https://youtu.be/yuKtEzQSFp4) e no Facebook.

Para este encontro foram convidados o Sócio fundador e diretor executivo da T&D Sustentável, Camilo Torquato; o Professor Doutor da Católica Salesiana, Leonardo Puglia; a Psicóloga escolar e ativista negra, Maria Carolina Barbalho; o Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Macaé, Rodolfo Coimbra; o Pesquisador Doutorando em Ciências Contábeis, Ronaldo Leão de Miranda; o Psicólogo, Mestre em Saúde Pública e Doutorando em Saúde Coletiva, Salvador Corrêa; e o consultor e gestor de qualidade, Ulisses Oliveira. A professora Mestre da Católica Salesiana, Jaqueline Mateus, conduzirá o seminário que contará também com a apresentação de trabalhos científicos produzidos pela instituição de ensino.

O Seminário de Gestão Sustentável 2021 é um evento organizado exclusivamente pelos alunos da disciplina de Planejamentos e Gestão de Eventos, que faz parte da ementa dos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda da Católica Salesiana. Para a coordenadora do evento, professora Jaqueline Mateus, o tema vem para abordar os assuntos que giram em torno da visão social e humana. “Essas questões ainda não estão sendo tratadas como deveriam, tanto na sociedade como nas organizações. Resolvemos trazer a temática para ampliar as discussões e apresentar aos alunos, a fim de que os jovens possam contribuir para a sustentabilidade atualmente e no futuro”, finaliza Jaqueline.