Manutenção da iluminação pública, troca das luminárias antigas por luminárias de led - Avenida Evaldo Costa. - Foto: Moisés Bruno.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 09:54 | Atualizado 03/06/2021 09:55

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, iniciou nesta quarta-feira (2) a troca de lâmpadas convencionais do município, por lâmpadas de tecnologia LED (Light Emitter Diode). A medida, além de modernizar a iluminação da cidade, também vai gerar economia aos cofres públicos, e deve se estender a todos os pontos da cidade.





De acordo com a Coordenadoria de Iluminação Pública, serão instaladas três mil luminárias, em um período de quatro meses, nas principais vias de 32 bairros na sede do município e em cinco localidades na região serrana, totalizando 83 ruas com a nova iluminação mais econômica, durável e com maior luminosidade. O trabalho começou com a instalação de 256 luminárias na Avenida Evaldo Costa, Estrada da Cancela Preta, Alameda Etelvino Gomes, Rua José Carlos Paes e Rua José Lapa Filho.



Inicialmente, os trabalhos serão conduzidos por equipes da própria prefeitura. O coordenador, Marcelo Oliveira, informou que a migração está sendo feita através de ata de registro de preços que o município aderiu e vai contemplar as principais vias dos seguintes bairros: Ajuda de Baixo, Aroeira, Barra de Macaé, Bela Vista, Campo do Oeste, Novo Horizonte, Botafogo, Cajueiros, Cancela Preta, Centro, Cavaleiros, Engenho da Praia, Fronteira e Granja dos Cavaleiros. Também serão beneficiados nesta etapa: Imbetiba, Jardim Santo Antônio, Jardim Vitória, Lagomar, Miramar, Mirante da Lagoa, Nova Macaé, Novo Botafogo, Novo Eldorado, Parque Aeroporto, Praia Campista, Riviera Fluminense, Santa Mônica, São José do Barreto, São Marcos, Vila Badejo, Virgem Santa e Visconde de Araújo.



Na região serrana, serão instaladas 435 luminárias de LED nas localidades de Córrego do Ouro, Trapiche, Óleo/Trapóleo, Glicério e Frade. O distrito do Sana já conta com a nova iluminação. Oliveira disse que haverá a substituição das lâmpadas convencionais para as de LED em todo o parque de iluminação pública do município, porém, o trabalho será feito gradualmente.



Marcelo Oliveira destacou que, com este projeto, o governo municipal terá uma redução de 52% no consumo de energia elétrica e, consequentemente, na fatura mensal, quando todo parque de iluminação pública do município estiver com as luminárias de tecnologia LED. O custo-benefício é o maior ganho para o município, e a população, por sua vez, terá mais conforto visual e mais segurança com luminosidade melhor nas vias públicas contempladas.