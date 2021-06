A medida do governo municipal visa minimizar os impactos causados na economia diante a situação de emergência devido à pandemia do coronavírus. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 13:57

MACAÉ - Nesta quarta-feira (2), a prefeitura de Macaé vai dar início ao pagamento do Auxílio Emergencial Pecuniário Municipal, no valor de R$ 200. O Auxílio Macaense, será creditado às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A medida do governo municipal visa minimizar os impactos causados na economia diante a situação de emergência devido à pandemia do coronavírus. Conforme a prefeitura, a segunda parcela, também de R$ 200, será paga no dia 2 de julho, totalizando uma ajuda de R$ 400 para cada família beneficiada.

O auxílio será creditada na conta bancária previamente cadastrada em nome do titular a ser beneficiado ou de um dos membros familiares conforme critérios de situação de extrema pobreza - renda mensal de até R$ 89 por pessoa; e pobreza - renda mensal de até R$178 por pessoa; que estão devidamente incluídas no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade destaca que o processamento de dados para inclusão dos usuários teve como referência as informações mais atualizadas disponíveis no CadÚnico.

O calendário dos pagamentos foi divulgado em publicação no Diário Oficial do Município na segunda-feira (31). Até o dia 21 de maio, os beneficiários puderam realizar consulta e cadastro da conta bancário. O Auxílio Macaense foi regulamento pela lei pela Lei 4.728/2021 e Decreto 107/2021 do prefeito Welberth Rezende.