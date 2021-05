A nova diretoria assume um mandato de dois anos (2021/2023). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 29/05/2021 11:50 | Atualizado 29/05/2021 11:51

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende deu posse aos integrantes do Conselho Comunitário de Segurança Pública, gestão 2021-2023, nesta quinta-feira (27), no 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM). A nova diretoria assume a responsabilidade de promover a redução dos índices de criminalidade e promover a aproximação das comunidades às forças de segurança.



Foram empossados: o chefe de Operações da Guarda Municipal, Raphael Otero (presidente); o agente de trânsito e coordenador de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, Leandro Aracati (vice-presidente) e o chefe do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), José Silva (Diretor social).



“Da parte do governo municipal, o Conselho terá todo o suporte e apoio. Inclusive estamos trabalhando na implantação de um sistema inteligente de gestão de segurança pública. Uma Macaé mais segura é o nosso grande objetivo”, pontuou o prefeito Welberth Rezende.



Na oportunidade, foi destacado o empenho do município em integrar as forças de segurança para a redução das manchas criminais, além da apresentação de projetos importantes em andamento, tanto pela parte da Prefeitura de Macaé, quanto pelas forças de segurança.

Estiveram presentes, o capitão coordenador do Instituto de Segurança Pública (ISP), Gustavo Matheus; tenente-coronel comandante do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM/Macaé), Marcos Neiva; tenente-coronel comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Fábio Corrêa; delegado da Polícia Federal, Júlio Ribeiro; inspetor da Polícia Civil da 123ª Delegacia Legal, Mendes; representando a OAB/Macaé, Ronaldo Linhares e o secretário adjunto de Segurança, da Secretaria de Ordem Pública, Everson Coriolano.