MACAÉ - Cinco pessoas foram presas durante uma incursão realizada pela Polícia Militar (PM) na comunidade Nova Holanda, em Macaé, no fim da tarde desta sexta-feira (28). A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2).

Durante diligência à Rua Nova Esperança, militares abordaram os suspeitos e com eles apreenderam: duas pistolas, cinco rádios comunicadores, dinheiro e drogas. Segundo a PM, três dos cinco presos, identificados pelos vulgos: “Japão”, “RD” e “Orelha”, são responsáveis por diversos ataques a criminosos à integrantes de suas antigas facções criminosas.

Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Não houve feridos na ação.