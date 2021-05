Os fiscais atuavam na barreira sanitária instalada no Parque de Tubos, quando abordaram dezenas de jovens que tentavam entrar na cidade, vindos de outros municípios. Foto: Divulgação/GM.

Por Bertha Muniz

28/05/2021

MACAÉ - Agentes da Guarda Municipal (GM) de Macaé impediram a realização de um evento clandestino conhecido como “grauzinho”, que seria realizado por um grupo de motociclistas nas ruas do condomínio Vale das Palmeiras, na madrugada desta sexta-feira (28). A prática vinha ocorrendo há algumas semanas e tirando o sono dos moradores do local.



Os fiscais atuavam na barreira sanitária instalada no Parque de Tubos, quando abordaram dezenas de jovens que tentavam entrar na cidade, vindos de outros municípios. De acordo com o coordenador da Coordenadoria de Operações Especiais da GM, e comandante do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp), órgão da GM, José Silva, a maioria das motos estavam sem placa ou com a com a mesma dobrada.

“Um problema que vem crescendo constantemente em Macaé, é a questão do "grauzinho", onde diversos grupos de "motoqueiros", arrancam a descarga de suas motos e se unem para praticarem manobras de empinar seus veículos em uma roda. Esses eventos, muito embora uns e os próprios achem normal, que é apenas uma prática de esporte automobilística, não é! Trata-se de crime de trânsito e perturbação ao sossego, fora os demais crimes correlatos a prática.”, explicou José Silva.



Ainda de acordo com o comandante do GAOp, os motociclistas foram abordados deitados ao solo, para seguir o protocolo de segurança, quando os agentes públicos estão em desvantagem numérica. Após buscas e verificação de documentos, o grupo foi impedido de entrar na cidade e orientado pelos agentes a retornarem para seus municípios.



“Estamos montando operações de surpresa baseado nas denúncias que vem chegando. No final de semana mesmo tivemos no Sana, distrito da região serrana e conseguimos pegar um dos organizadores que teve sua motocicleta apreendida. Quanto ao evento deles no Vale das Palmeiras, estamos colhendo informações para executarmos uma ação conjunta para pôr fim e retornar o sossego no local”, destacou José Silva.