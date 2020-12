Polícia Militar liberta família feita refém e apreende cinco fuzis em Brás de Pina Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 11:12

Rio – A polícia conseguiu libertar duas pessoas que eram mantidas reféns dentro de uma casa, na manhã desta sexta-feira (4), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, cinco bandidos armados com fuzis foram presos. O grupo fazia parte da comunidade Cinco Bocas.



Em nota, a PM disse que o 16º (Olaria) foi acionado para uma denúncia de disparos com arma de fogo na localidade. No local, foram alertados que bandidos teriam invadido um imóvel e feito uma família refém.



A área foi cercada e quatro homens se entregaram após negociação. Com o quarteto a PM apreendeu quatro fuzis e 16 carregadores.



“Ainda no momento inicial de verbalização, os criminosos se entregaram e as duas vítimas foram resgatadas ilesas”, disse a PM



Momentos depois, os agentes foram alertados sobre outro criminoso armado com um fuzil que estaria nas proximidades. Após patrulhamento, os agentes localizaram mais um fuzil e prenderam um suspeito.



A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP. A polícia vai apurar uma possível guerra de facções rivais na região.