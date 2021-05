Reposição do estoque garante assistência na rede de Alta e Média Complexidade. Foto: Divulgação/Governo do Estado.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 21:20 | Atualizado 28/05/2021 21:21

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, recebeu, nesta quinta-feira (27), novos lotes de medicações utilizadas no tratamento a pacientes graves da Covid-19. O material foi entregue pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde do município informou que mantém a busca dos kits de intubação no mercado, para assegurar a reposição do estoque e garantir assistência na rede de Alta e Média Complexidade.

As medicações recebidas nesta quinta foram garantidas ao município através de articulação do prefeito Welberth Rezende junto ao governador Cláudio Castro. Os lotes chegaram à cidade de helicóptero, que pousou no Aeroporto de Macaé, por volta das 15h30, e foi recebido pela Secretária de Saúde, Liciane Furtado.

“Contamos com o auxílio do Estado para garantir essas medições. O setor de compras da secretaria mantém de forma contínua a busca do kit intubação no mercado, para assegurar a assistência aos nossos pacientes graves da Covid-19”, afirmou Liciane.