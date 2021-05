O Transporte Social Universitário atende gratuitamente alunos que estudam em faculdades nas cidades de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Rio de Janeiro, além daqueles que moram na região serrana. Foto: João Barreto.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 17:23

MACAÉ - A prefeitura de Macaé prorrogou o prazo para recadastramento do Programa Transporte Social Universitário (TSU), destinado ao 1º semestre de 2021. A nova data para universitários sem vínculo empregatício, já atendidos pelo programa, será de 7 a 11 de junho. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Macaé, na aba TSU.

Para se recadastrar é necessário preencher o formulário e anexar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de usuário do TSU, além de comprovante de residência, comprovante de renda familiar atualizado, certidão de quitação eleitoral, Certificado de Quitação Militar, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa da Incorporação, Certificado de Reservista, Certificado de Isenção, além da declaração de matrícula original referente ao primeiro semestre letivo de 2021.

Os estudantes também devem enviar comprovante de vínculo com o município de Macaé de no mínimo dois anos, como: IPTU, histórico escolar, contrato de trabalho ou contrato de aluguel registrado em cartório. Neste caso, vale a data do registro do documento no cartório para a contagem do tempo de vínculo.

A lista preliminar dos beneficiários 2021 será publicada no dia 18 de junho. Os recursos podem ser solicitados logo após, entre os dias 22 e 23 do mesmo mês. Já a divulgação do resultado será no dia 29 de junho.

