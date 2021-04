Prazo para realização de exame toxicológico é prorrogado Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:28

Rio - O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou, nesta quarta-feira, os prazos para os condutores habilitados nas categorias C, D e E realizarem o exame toxicológico periódico. Em publicação no Diário Oficial da União, foram divulgados os novos prazos escalonados ao longo de 2021 de acordo com as datas de vencimento das carteiras de habilitação de cada motorista.



Motoristas com as carteiras C, D e E com vencimento entre março e junho de 2021 terão até o dia 31 de junho para realizar o exame. Já com vencimento entre julho e dezembro de 2021 poderão refazer o exame até 31 de julho. Para carteiras com vencimento entre janeiro e junho de 2022, o prazo para fazer o toxicológico termina em 31 de agosto de 2021.



Publicidade

A nova deliberação do Contran também estabelece que os motoristas que tem a carteira de habilitação com vencimento até 12 de outubro de 2023 e exercem atividade remunerada não vão receber multas pela não realização do exame toxicológico. Já condutores flagrados dirigindo veículos das categorias C, D ou E sem terem realizado o exame poderão receber a multa.



No momento do exame toxicológico, os condutores poderão aproveitar para renovar a carteira de habilitação. O prazo de renovação após a coleta da amostra é de até 90 dias. Será exigida a realização de novo exame caso o prazo expire.