Segundo nota, parlamentar do PODE está com sintomas leves da doença. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 13:52 | Atualizado 31/05/2021 13:56

MACAÉ - O vereador Thales Coutinho (PODE) testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (31), em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo nota emitida, o exame que detectou a doença foi realizado após o surgimento de sintomas leves.

O parlamentar que está isolado em casa, seguirá com as atividades do mandato de forma remota e reforçou, por meio de suas redes sociais que a população deve permanecer observando todos os cuidados rigorosamente, para evitar a propagação do coronavírus.

O gabinete do vereador informou que prossegue com os atendimentos ao público através das redes sociais, e-mail: [email protected]