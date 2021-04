Por IG - Último Segundo

A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na casa da falsa enfermeira acusada de vacinar empresários com soro, em Belo Horizonte (MG), e encontrou seringas reutilizadas no local. Na residência, também mora uma pessoa soropositiva. As informações são da jornalista Natuza Nery.

"Qual é a suspeita? De que ela tenha vacinado esse pessoal todo com uma vacina falsa e que pode ter reutilizado as mesmas seringas com essa vacina falsa. Qual o problema assustador dessa história: uma pessoa que é soropositiva mora com essa falsa enfermeira na casa dela", informa a jornalista.

Os agentes de segurança aconselharam os empresários envolvidos, que receberam a aplicação da vacina pela falsa enfermeira, a realizarem testes para a detecção do vírus do HIV.