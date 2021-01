Carregamento de vacinas contra covid-19 saindo de helicptero da base do GAM em Niterói para ser distribuída em municípios do Estado do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 20:00

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Saúde, realizou, nesta terça-feira, uma megaoperação logística para a distribuição da vacina CoronaVac contra a covid-19 para todos os 92 municípios fluminenses. Em menos de 12h, todas as secretarias municipais de Saúde receberam, por vias área ou terrestre, as primeiras doses para imunizar 244.160 pessoas que integram o grupo prioritário de risco. A cidade de Porto Real foi a última a receber as vacinas.

"A operação logística foi realizada para garantir que todas as cidades já tenham as vacinas à disposição para iniciar a campanha nesta quarta-feira (20). O objetivo do Plano Estadual de Imunização é que toda a população seja vacinada no menor tempo possível", disse o governador em exercício, Cláudio Castro.

Publicidade

A ação contou com o apoio de duas aeronaves do Corpo de Bombeiros, uma da Secretaria de Estado de Policia Militar, uma da Secretaria de Estado de Polícia Civil e uma do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Cerca de 100 policiais militares escoltaram as cargas terrestres até as cidades de destino.

"Até amanhã, às 10h, todas as secretarias de Saúde já podem estar vacinando. Isso é resultado do trabalho em equipe realizado principalmente por estatutários", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

Publicidade

O Governo do Rio de Janeiro segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que prevê a vacinação em quatro fases prioritárias. Nesta primeira etapa serão vacinados trabalhadores da linha de frente da saúde, idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas com deficiência a partir de 18 anos de idade, moradores de Residências Inclusivas (institucionalizadas) e população indígena vivendo em terras indígenas.

As vacinas para a segunda dose, incluindo a reserva técnica, ficarão sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde, na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA), para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o determinado pelo fabricante, 21 dias após aplicação da primeira dose.

Publicidade

Monitoramento pós-vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde criou o Grupo Técnico de Investigação de Eventos Adversos Pós-vacinais para Covid-19. A comissão de especialistas da Subsecretaria de Vigilância em Saúde tem a missão de auxiliar os municípios para que façam a notificação de forma correta, seguindo os procedimentos operacionais dos eventos adversos pós-vacinais graves ou inusitados.

Publicidade

Os técnicos também vão assessorar as prefeituras na investigação dos casos, quando necessário. O objetivo é que os processos de notificação, investigação, acompanhamento e elucidação de possíveis eventos aconteçam com agilidade.

Seringas

Publicidade

O Governo do Estado encerrou, na segunda-feira, a entrega das 5,5 milhões de seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19. O material foi enviado aos 92 municípios em três dias de entrega realizada pela Coordenação Geral de Armazenagem.