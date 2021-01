Noroeste Fluminense está recebendo desde sábado, 16, insumos para a campanha contra o novo coronavírus. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/01/2021 17:00 | Atualizado 17/01/2021 18:20

Municípios do Noroeste Fluminense começaram a receber neste fim de semana as seringas e agulhas descartáveis destinadas a primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. O cronograma da Secretaria de Estado de Saúde (SES) prevê a possibilidade de Itaperuna receber cerca de 32.000 unidades na terça-feira (19/01), assim como Bom Jesus do Itabapoana (12.100). Entre as primeiras cidades da Região que receberam o material estão Santo Antônio de Pádua, Italva e Varre-Sai contemplados neste último sábado. Neste domingo (17) foi a vez de Cambuci; Itaocara; Aperibé; Miracema; Laje do Muriaé, Porciúncula e Natividade, segundo a SES.

Na quarta-feira (13), a Subsecretaria de Vigilância em Saúde encaminhou aos secretários municipais de Saúde um ofício recomendando que as seringas sejam de uso exclusivo da campanha de vacinação contra Covid-19.



O Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou, neste dia 16 de janeiro, a distribuição de 5,5 milhões de seringas para a campanha de vacinação contra Covid-19. O material será enviado aos 92 municípios do Estado. Ao todo estão sendo disponibilizadas hoje 3.346.800 de seringas descartáveis de 3ml com agulha para 30 cidades. Mais 2,5 milhões de kits já foram comprados e estão na Coordenação Geral de Armazenagem da SES e outros 8 milhões de seringas e agulhas irão chegar até a primeira semana de fevereiro, garantindo as duas etapas da vacinação no estado do Rio.



Uma mega-operação foi montada para realizar a distribuição do material em apenas quatro dias para todos os municípios do Estado. Neste sábado, a logística para separar e transportar as seringas envolveu mais de 100 veículos da Secretaria de Estado de Saúde e da Polícia Militar. A ação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).



O governador em exercício Cláudio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, acompanharam o carregamento dos caminhões e a saída dos veículos na Coordenação Geral de Armazenagem, em Niterói.



- O Estado do Rio de Janeiro está preparado para a vacinação. A logística está pronta e também estamos cuidando da segurança. Começamos hoje a distribuição das agulhas e seringas para todos os 92 municípios do estado. Segunda-feira, o Ministério da Saúde vai nos informar sobre a quantidade e a data da entrega das vacinas. Assim que chegarem, vamos dividir proporcionalmente em todo o estado - disse o governador em exercício Cláudio Castro.



O secretário de Estado de Saúde falou sobre a importância da organização de distribuição dos insumos.



- Esse plano de distribuição está sendo operacionalizado desde o momento em que recebemos as seringas. Hoje, estamos fazendo as primeiras entregas. Todos os caminhões estão cadastrados, com destino e identificação de quem vai recebê-los. Esse é um trabalho muito sério que estamos acompanhando de perto - destacou ele.





Plano Nacional de Imunização - A SES vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), que prevê a distribuição de vacinas contra Covid-19 para todos os estados do país. O PNI acontecerá inicialmente em quatro fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses.





Fases - A primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena;



A segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos;



A terceira fase prevê a vacinação de pessoas com comorbidades e, por isso, maior risco de agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares);



A quarta fase abrangerá professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.



População - As quatro fases juntas contabilizam 5.454.912 habitantes. Na primeira fase, serão cerca de 811.235 idosos acima de 75 anos; 545.197 trabalhadores da saúde; 339 indígenas; e 10.892 mil idosos em instituições de longa permanência (1.367.663 pessoas, ao todo). Na segunda fase, teremos cerca de 2.181.861 de idosos na faixa de 60 a 74 anos. Na terceira, cerca de 1.666.259 de pessoas com comorbidades. Na quarta fase, 97.225 professores; 92.205 profissionais das forças de segurança pública e salvamento; 991 funcionários do sistema prisional e 48.708 privados de liberdade.





Regulação Unificada - Nesta quarta-feira (13/01), a Secretaria publicou resolução que cria a regulação unificada para leitos destinados a pacientes com Covid-19 em todo o estado, conforme o Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus. O documento estabelece que todos os leitos clínicos, obstétricos, pediátricos e de terapia intensiva com suporte ventilatório destinados ao tratamento de Covid-19 estarão sob a gestão estadual, por meio da Central Estadual de Regulação (CER), enquanto durar o estado de emergência em saúde pública.





Monitoramento pós-vacinação - Outra medida foi a criação do Grupo Técnico de Investigação de Eventos Adversos Pós-vacinais para Covid-19. A comissão de especialistas da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES tem a missão de auxiliar os municípios para que façam a notificação de forma correta, seguindo os procedimentos operacionais dos eventos adversos pós-vacinais graves ou inusitados. Os técnicos também vão assessorar os municípios na investigação dos casos quando necessário. O objetivo é que os processos de notificação, investigação, acompanhamento e elucidação de possíveis eventos aconteçam com agilidade.