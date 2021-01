5,5 milhões de agulhas com seringas começam a ser distribuídas neste sábado às 92 cidades do estado Divulgação SES/Maurício Basílio

Publicado 14/01/2021 19:03 | Atualizado 14/01/2021 19:20

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que começa, neste sábado, a distribuição de 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3 ml com agulha aos 92 municípios do Rio. Os lotes serão entregues, pela Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), de forma escalonada até o próximo dia 22.

Segundo a SES, o quantitativo de agulhas e seringas corresponde ao número de doses necessárias para imunizar a população que se encaixa nas quatro fases iniciais da vacinação. Nesta quarta, segundo a pasta, foi enviado ofício aos secretários municipais de Saúde com a recomendação de que os materiais sejam de uso exclusivo da campanha de vacinação contra a covid-19.

ETAPAS DA VACINAÇÃO

Segundo a SES, a primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena.

A próxima etapa prevê a imunização de pessoas entre 60 e 74 anos de idade. Já a fase seguinte engloba a vacinação de pessoas com comorbidades, como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares.

Em seguida, será a vez da imunização professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

POPULAÇÃO

De acordo com a secretaria, as quatro fases juntas contabilizam 5.454.912 habitantes fluminenses. Eles estão divididos da seguinte forma em cada etapa da vacinação:

Idosos acima de 75 anos: 811.235

Trabalhadores da saúde: 545.197

Indígenas: 339

Idosos em instituições de longa permanência: 10.892

Idosos na faixa de 60 a 74 anos: 2.181.861

Pessoas com comorbidades: 1.666.259

Professores: 97.225

Profissionais das forças de segurança pública e salvamento: 92.205

Funcionários do sistema prisional: 991

Privados de liberdade: 48.708

DOSES PODEM CHEGAR NO DOMINGO

O voo que parte nesta sexta-feira de Recife (PE) para buscar as duas milhões de doses da vacina contra a covid-19 prontas para serem aplicadas na população deve chegar ao Aeroporto Internacional do Galeão neste domingo , segundo a concessionária que administra o aeroporto.

As duas milhões de doses são fabricadas pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a universidade Oxford, e foram adquiridas pelo governo federal junto ao Instituto Serum, da Índia, onde as doses foram produzidas.

VACINAÇÃO NA CAPITAL

A Secretaria municipal de Saúde (SMS) informou que, na cidade do Rio, a vacinação terá início nos próximos dias, mas não precisou datas. Segundo a SMS, a vacinação vai acontecer em 450 pontos do município, a maioria deles em clínicas da família e centros municipais de saúde, além de escolas e locais no sistema drive-thru, em que a pessoa é vacinada sem sair do carro. Serão 10,5 mil profissionais envolvidos na campanha de vacinação contra a covid-19.