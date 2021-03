Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 08:00

O Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, oferece gratuitamente, na modalidade Educação a Distância, o curso de Formação Inicial e Continuada em Administrador de Redes de Computadores. As inscrições vão até o dia 03 de março. Podem participar candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio ou que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio com base nos resultados obtidos no Enem ou Encceja. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente por meio de formulário online, disponível AQUI . São oferecidas 50 vagas.O curso, que é gratuito, possui carga horária de 240 horas, com aulas de duas a três vezes por semana e duração de 20 a 30 semanas, após as quais o estudante estará capacitado para planejar, implementar, monitorar, gerenciar e reparar redes de computadores de pequeno e médio porte, por meio da configuração de protocolos, serviços e equipamentos de rede.O candidato deverá conferir as informações oferecidas no momento da inscrição, com especial atenção ao endereço de e-mail, onde receberá todas as informações sobre o curso, bem como o comprovante de inscrição. Caso o número de inscritos exceda as vagas ofertadas, será realizado um sorteio eletrônico público virtual, no dia 04 de março, pelo Google Meet. As matrículas serão efetuadas entre os dias 06 e 10 de março, por meio do envio, por e-mail, da documentação exigida, em PDF: documento de identidade, CPF, foto 3x4 colorida e recente, e comprovante de conclusão do Ensino Médio.Para assistir às aulas, participar das atividades e obter o material didático, o aluno deverá ter acesso à internet de banda larga. Os requisitos mínimos de sistema exigidos são:Processador: Intel Pentium 4 de 3.0 GHzMemória RAM: 4 GBArmazenamento: 5 GB de espaço livre em discoSistema Operacional: Windows 7Largura de Banda da Internet: 2,6 MbpsResolução de Vídeo: 1024 x 728Placa de somCaixas de som ou alto-falantesMicrofoneDúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] Mais informações estão disponíveis no Edital nº 1, de 19 de fevereiro de 2021, no Portal de Seleções.