O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/03/2021 15:00

CARDOSO MOREIRA - Uma ocorrência de posse irregular de arma de fogo foi realizada no Centro de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. O suposto proprietário é considerado foragido da Justiça. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e na Rádio Patrulha "PAPA" da 4ª Cia foram à Rua Francisco Augusto Dantas Carneiro prestar apoio à oficiais de Justiça em uma ação de reintegração de posse em um estabelecimento comercial que estava trancado. Um chaveiro foi solicitado abrindo todos os cadeados, além de um cofre com R$ 3.528 em dinheiro e mais R$ 2.890 em cheques; foi encontrado também um revólver calibre 38; 71 munições do mesmo tipo; sessenta munições de calibre. 380 e vinte e cinco de calibre 12. Um senhor de 68 anos que seria considerado foragido da Justiça Federal não estava no local. O fato foi apresentado à 148ª DP (Italva) onde um homem de 63 anos foi encontrado e incluído na ordem judicial como fiel depositário, ou seja, responsável por guardar o dinheiro e cheques apreendidos.