ITAPERUNA - Cinquenta e oito intimações foram realizadas em estabelecimentos no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense em dois dias de ações da Vigilância Sanitária para coibir aglomerações e evitar a propagação da Covid-19. De acordo com a prefeitura, os trabalhos seguem sendo intensificados para garantir o cumprimento das normas de combate da proliferação do "novo coronavírus". Durante os dias 01 e 02 de março (segunda e terça-feira), a fiscalização ocorreu nos pontos mais críticos de ocorrência de aglomerações como bancos, lotéricas e lojas. Além delas, a equipe da Vigilância Sanitária notificou os “amarelinhos" e alguns ambulantes. Toda a ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).



Denúncias de descumprimento do decreto regulamentar em vigência podem ser feitas pelo telefone 153 ou (22) 3824-6606 da GCM que funciona 24 horas por dia.

O prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, em suas redes sociais se posicionou em relação ao cumprimento do decreto em vigência. "Amigos e amigas, a nossa gestão está atuando firme no combate a pandemia da Covid-19. Nesse último final de semana os agentes da Vigilância Sanitária tiveram o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para fiscalizar o cumprimento do nosso decreto. Recebemos denúncias de bares e festas com aglomeração na cidade e em Raposo. A pandemia da Covid-19 não acabou. Precisamos da colaboração de todos nessa luta".

Dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam para 20.878 infectados na cidade desde o início da pandemia (11 de março de 2020) até o dia 03 de março. Em relação ao numero de óbitos, 188 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. Se recuperaram 20.623 munícipes.



No último sábado uma ação de conscientização ao uso de máscaras ocorreu na Feira Live Municipal. Na ocasião também foram distribuídos álcool em gel, que são algumas das medidas preventivas mais eficazes à contaminação da Covid-19.