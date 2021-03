Ocorrência do 36º Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua) durante patrulhamento em Miracema. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/03/2021 11:53

MIRACEMA - Dois homens, de 24 e 48 anos, foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas, na localidade conhecida como Morro do Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua) durante patrulhamento na Rua José Carlos Lima avistaram o jovem em atitude suspeita e o abordaram. Durante revista foram encontrados três tabletes de maconha. Dando sequência as diligências, indagado onde morava, o rapaz informou o endereço e autorizou a entrada em sua residência onde estava o segundo suspeito embrulhando o material entorpecente para a venda. Ao todo, foram arrecadados 35,96 gramas de cocaína, 476,6 gramas de maconha e 01 aparelho celular.



Ambos foram conduzidos à 137ª DP sendo verificado que o envolvido de 24 anos já possuía mandado de prisão em aberto que seria referente a um roubo em um posto em Itaocara, - cidade vizinha -, onde a vítima teria reconhecido o suspeito. A dupla reside na própria Comunidade. Cada um deles foi autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, permanecendo presos para serem apresentados a uma audiência de custódia e depois possivelmente serem encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da justiça.