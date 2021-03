As duas ocorrências foram apresentadas à 143ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/03/2021 13:30 | Atualizado 03/03/2021 13:34

ITAPERUNA - Em cerca de 5 horas de ações policiais em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foram registradas duas ocorrências distintas que resultaram em duas prisões em flagrante; além de apreensão de maconha, arma e munições. Os agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) que atuam na 1ª Cia, no município sede da Unidade Policial (UP), apuraram denúncias nesta terça-feira, 02.

A primeira ação ocorreu no bairro São Mateus onde um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os militares foram informados sobre a movimentação de venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Moisés Correia Cardoso. Foi feito contato com o suspeito e a mãe dele. Em seguida, realizadas buscas, resultando na apreensão de 41 buchas de maconha, R$ 106 e um caderno de anotações referente a comercialização de drogas. O envolvido foi autuado na 143ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Ele será apresentado a uma audiência de custódia para depois possivelmente ser levado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.

Segunda ocorrência - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Matinada. Os policiais foram verificar informação sobre uma pessoa que estaria armada na Avenida Santo Antônio. Durante diligências, dois suspeitos foram localizados e os agentes fizeram buscas em um estabelecimento comercial. Perto da porta teria sido encontrada uma munição de calibre 38 deflagrada. Dando sequência aos trabalhos, os policiais apreenderam uma pistola da marca Taurus com quatro carregadores, 31 munições de calibre 380 e R$ 42. O caso foi apresentado à 143ª DP onde o rapaz de 29 anos assumiu ser o dono do material e disse que o outro suspeito não tinha nenhum envolvimento no fato. Ele foi autuado posse ilegal de arma de fogo, sendo liberado após efetuar pagamento de fiança estipulado em um salário mínimo.