Até a última quarta-feira, 2.930 pessoas receberam a imunização, sendo 2.231 a primeira dose e 699 a segunda dose. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 04/03/2021 22:50 | Atualizado 04/03/2021 23:09

ITAPERUNA - Mais um lote da vacina CoronaVac, imunizante da Covid-19, foi recebido por Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Esse é o segundo destinado ao município nesta semana. Na última terça-feira, 02, a Secretaria Estadual de Saúde enviou 300 doses da vacina. Desde o dia 19 de janeiro, a cidade recebeu 6.830 doses das vacinas CoronaVac e da Oxford e até esta quarta-feira, 2.930 pessoas receberam a imunização, sendo 2.231 a primeira dose e 699 a segunda dose.



Os imunizantes foram trazidos de helicóptero pelo secretário do estado, Carlos Chaves, que foi recepcionado pelo secretário Municipal de Saúde, Marcelo Ferreira, e levados para o armazenamento no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, sob forte esquema de segurança que contou com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar do 29º Batalhão de Polícia Militar. As doses continuam direcionadas para o grupo prioritário que são os idosos e deficientes acamados e profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus. A partir da próxima terça-feira, 09 de março, a Secretaria de Saúde passa a vacinar idosos com 80 anos ou mais nas Unidades Básicas de Saúde. O idoso não precisa agendar. Basta levar um documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS à UBS mais próxima da sua casa.

Recebimento das doses nesta quinta-feira, 04. Foto: divulgação/PMI Recebimento das doses nesta quinta-feira, 04. Foto: divulgação/PMI