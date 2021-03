Para melhor atender aos munícipes, o atendimento dentro do veículo (drive-thru) passou a ser realizado na Rua Francisco Borges Sobrinho, Centro, em frente à Clínica da Família Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 04/03/2021 16:20 | Atualizado 04/03/2021 16:25

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A campanha de vacinação contra o "novo coronavírus" está avançando em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Idosos de 85 e 84 anos serão imunizados nesta sexta-feira, 05 e no sábado, 06. As doses estão sendo aplicadas das 7h às 16h, na Sala de Vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), situada à Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro, atrás do posto da Polícia Civil.

A pasta informou que, para melhor atender aos munícipes, a partir desta quinta-feira (04) o atendimento dentro do veículo (drive-thru) será realizado na Rua Francisco Borges Sobrinho, Centro, em frente à Clínica da Família. Agentes da Guarda Municipal e do Setrans estarão no local prestando as devidas orientações.



Confira o cronograma atualizado:

5 e 6 de março (sexta e sábado): 85 e 84 anos

8 e 9 de março (segunda e terça): 83 e 82 anos

10 e 11 de março (quarta e quinta): 81 e 80 anos

Uma equipe da saúde será disponibilizada para atendimento domiciliar aos acamados ou impossibilitados de se locomover. Os responsáveis dos idosos podem entrar em contato com o Setor de Vacinação pelo telefone (22) 3833-9652. Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar à equipe de imunização documento de identidade com foto e CPF. É recomendável ainda levar a carteira nacional do SUS. Se o paciente estiver com sintomas de febre, resfriado ou se teve Covid-19 há menos de 30 dias, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que seja vacinado em uma data posterior. Caso o idoso tenha uma patologia muito grave ou esteja em tratamento de câncer, é necessário apresentar também uma declaração médica.

Dados do boletim epidemiológico apontam que desde o início da pandemia até o dia 04 de março, a cidade contabilizava 2.380 infectados pela Covid-19; 25 casos em investigação e 41 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. De acordo com a prefeitura, não há leitos de UTI disponíveis no hospital São Vicente de Paulo (HSVP) - referência do Noroeste Fluminense pela rede SUS no atendimento de infectados que necessitam de tratamento na Unidade de Terapia Intensiva. Bom Jesus do Itabapoana ocupa 3 leitos e os outros municípios da Região ocupam as demais vagas. Já na enfermaria, o hospital está com duas vagas ocupadas por bonjesuenses e mais quatro vítimas do novo coronavírus da Região, tendo 34 leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde.