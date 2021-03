Atropelamento no bairro Aeroporto. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 05/03/2021 16:48

ITAPERUNA - Um rapaz de 26 anos foi atropelado por um automóvel no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Uma equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiro Militar foi à Rua Coronel José Bastos para socorrer a vítima que com o impacto sofreu fratura no braço direito sendo encaminhada ao Hospital São José do Avaí. A mulher que conduzia o veículo permaneceu no local durante todo o atendimento, inclusive acompanhou a ida do jovem até unidade hospitalar para ser submetido a outros exames e condutas médicas. O estado de saúde das vítimas não é divulgado pelo HSJA.