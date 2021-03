O caso foi apresentado à 148ª DP onde o homem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/03/2021 16:53 | Atualizado 05/03/2021 18:18

ITALVA - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro São Caetano, em Italva, no Noroeste Fluminense. Militares do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia foram à Rua Projetada verificar informações sobre uma pessoa comercializando drogas e abordaram o suspeito com 10 pinos de cocaína (4 gramas). Durante buscas autorizadas na residência do envolvido foram encontrados sacolés plásticos, frequentemente utilizados para embrulhar os entorpecentes para a venda. O caso foi apresentado à 148ª DP onde o homem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e seria apresentado em audiência de custódia para depois possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.