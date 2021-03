Dados coronavírus desta quinta-feira, dia 04, em Volta Redonda Reprodução

Uma mutação do coronavírus, responsável pelo aumento da transmissão, já está presente na versão do Sars-Cov-2 que infectou a maioria dos pacientes em seis de oito estados, de acordo com o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira. Pesquisadores alertam para a dispersão geográfica no território de ‘variantes de preocupação’, assim como sua alta prevalência nas três regiões do Brasil avaliadas (Sul, Sudeste e Nordeste).

A mutação é uma das alterações do vírus identificados na P.1, a variante brasileira do Sars-Cov-2, localizada inicialmente no Amazonas. Ela também foi encontrada em outras duas variantes que causaram preocupação: B.1.1.7, no Reino Unido, e B.1.351, na África do Sul. A avaliação contou com o apoio do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Coordenação Geral de laboratórios de Saúde Pública.

De acordo com o Observatório, a mutação pode estar contribuindo para que o o Sars-Cov-2 se torne potencialmente mais transmissível. O comunicado alerta para um cenário preocupante que alia o perfil potencialmente mais transmissível dessas variantes à ausência de medidas que possam ajudar a conter a propagação e circulação do vírus.

Os cientistas identificaram mil amostras de oito estados. Em dois deles, no Paraná e no Ceará, o índice de prevalência da mutação superou os 70% nas amostras.

"Dos oito estados avaliados neste recorte apenas dois não tiveram prevalência da mutação associada às variantes de preocupação superior a 50 %: caso de Minas Gerais, com 30,3% das amostras testadas como positivo para a mutação e, Alagoas, com 42,6%. Nos demais estados, mais de 50% das amostras foram identificadas com a mutação associada às ‘variantes de preocupação’, conforme o mapa abaixo", diz o boletim.

Ceará - 71,1%

Paraná - 70,4%

Santa Catarina - 63,7%

Rio de Janeiro - 62,7%

Rio Grande do Sul - 62,5%

Pernambuco - 50,8%



Alagoas - 42,6%



Minas Gerais - 30,3%

Em razão disso, o Observatório reforça as diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), bem como a necessidade de aceleração da disponibilização de vacinas para ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando contribuir para a redução de casos e a probabilidade de aparecimento de novas variantes.

O Comunicado destaca ainda como fundamental a adoção das medidas já apontadas em boletim extraordinário publicado nesta quarta-feira. O foco são em medidas não-farmacológicas que possam reduzir a velocidade da propagação e o crescimento do número de casos, a exemplo de medidas mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais e a implementação imediata de planos e campanhas de comunicação, o fortalecimento do sistema de saúde, e a necessidade de constituição de um pacto nacional para o enfrentamento da pandemia no país.



Monitoramento



Para o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, a vigilância e o monitoramento dessas variantes será fundamental para o enfrentamento da pandemia. “O novo protocolo de RT-PCR oferece um retrato rápido da circulação das variantes para tomada de decisão no enfrentamento à pandemia”, destaca Krieger.



A avaliação com esse protocolo será ampliada e repetida de forma sistemática para um monitoramento massivo das variantes e a vigilância genômica será complementada com o sequenciamento de amostras na Rede Genômica Fiocruz.



Até o momento, não têm sido observada uma clara associação dessas variantes com uma evolução clínica mais grave, mas estudos adicionais estão em andamento para esclarecer aspectos relacionados com o sequenciamento genético dessas variantes, bem com sua transmissibilidade e o real impacto dessas variantes na dinâmica de ocorrência da Covid-19.