Brasil

'Custo Bolsonaro': vídeo sobre 'prejuízos' do presidente ao País viraliza

Entre os temas abordados no vídeo estão dados sobre a piora na economia, como aumento da inflação e fuga de capital estrangeiro do País, além de crises diplomáticas que causam "vexame no exterior" e na condução da pandemia de covid-19

Publicado 05/03/2021 14:13 | Atualizado há 2 horas