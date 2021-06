Nubank foi condenado - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/06/2021 19:10 | Atualizado 02/06/2021 19:14

Um cliente do Rio Grande do Sul será indenizado pelo Nubank. Isto porque o cliente identificou transações em seu cartão de crédito que ultrapassaram o valor de R$ 5 mil em compras desconhecidas em um período de aproximadamente uma hora. O cliente estava fora do país no momento dos débitos em seu cartão.

A juíza do caso, Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti, disse que o Nubank não colaborou com provas concretas para tentar se livrar do processo, o que deu vitória ao cliente.

No total, o Nubank vai pagar R$ 18 mil, sendo o dobro da soma dos valores gastos no cartão e também R$ 8 mil de indenização por danos morais.