Anvisa vai analisar aprovação das vacinas Sputnik e Covaxin nesta sextaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 02/06/2021 18:06 | Atualizado 02/06/2021 18:07

Brasília - As análises da vacina russa Sputnik V e da vacina indiana Covaxin estão agendadas para esta sexta-feira (4) pela Anvisa. Um novo pedido de importação do imunizante russo foi apresentado pelos governadores e uma solicitação para autorização de uso da vacina indiana foi feita pelo governo federal.



Segundo informações do UOL, cinco diretores da Anvisa têm direito a voto e a aprovação deve acontecer, tendo em vista que três deles estão decididos a autorizar a importação das vacinas.



O jornalista Tales Faria informou, no entanto, que há restrições em relação à Sputnik, já que ela não teria tentado superar as restrições apresentadas anteriormente pela agência.

No mês passado, governadores do Consórcio Nordeste enviaram à Anvisa os documentos que faltavam para a reavaliação da vacina russa, que já teve seu pedido negado pela agência em abril. A maior pressão para a aprovação do imunizante vem deste grupo, que faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido).



Apesar de sofrer menos restrições, a Covaxin também não atendeu totalmente aos critérios da Anvisa, diz Faria. A aprovação do imunizante indiano também já foi negada devido à qualidade do laboratório Bharat Biotech, que produz a vacina, após inspeção.