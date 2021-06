Rodrigo Maia (DEM-RJ) - Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:08

O deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, usou o Twitter para comentar os ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à imprensa. Em conversa com apoiadores nesta terça-feira, Bolsonaro chamou de 'quadrúpede' a jornalista Daniela Lima, apresentadora da CNN Brasil.



"Bolsonaro ataca as instituições, insulta a imprensa e ameaça a sociedade. Tenta impor uma imagem de força que ele não tem", escreveu Maia.



Para o ex-presidente da Câmara, a fala de Bolsonaro é fruto do medo com relação ao cenário político. "Parece desespero, pois as pesquisas, nas últimas semanas, mostram uma queda permanente da avaliação do governo federal", afirmou ele.

