Nesta segunda-feira (12), o Itaú desligou a funcionalidade de Pix no aplicativo para iPhone e Android, assim como no internet banking pelo computador. Também nesta segunda, o Nubank registrou problemas para transferir dinheiro de forma instantânea, mas informou pelo Twitter que o "Pix já está funcionando normalmente". Nas redes sociais, os clientes das duas instituições financeiras reclamaram sobre a falha nos sistemas.

O atalho para Pix, que costuma aparecer na tela principal do app, foi removido na manhã desta segunda-feira (12), mas voltou por volta das 14h30. Algumas pessoas acharam que o recurso não está mais presente: "O aplicativo do banco Itaú hoje tá super esquisito, até a opção de Pix sumiu", diz um usuário no Twitter.

No entanto, o botão de Pix ainda aparece na página Transações do app. Ao tocar nele, surge o seguinte aviso: "Voltamos logo, por favor tente novamente mais tarde, nesse momento o Pix está indisponível".

No Twitter, o Itaú diz: "Sentimos muito pelo transtorno; identificamos uma instabilidade momentânea para realização do Pix, mas já estamos atuando para normalização".

Se você precisar enviar um Pix, terá que recorrer ao atendimento via telefone. "Nossos outros canais seguem à disposição, por onde você pode fazer suas transações e o Pix pode ser efetivado com o nosso 30h também pelo 4004-4828 / 0800 970 4828", explica o banco via Twitter.

Oi, Giovanna! Identificamos uma indisponibilidade sistêmica, e já estamos atuando para a normalização o quanto antes. Por enquanto recomendamos a utilização em demais canais, como o Itaú 30 horas n telefone ou pelo site https://t.co/0g2760Q3nR no computador. — Itaú (em) (@itau) April 12, 2021

No DownDetector, que mede as falhas de aplicativos e serviços online, as queixas começaram a se acumular por volta das 11h (horário de Brasília) - em parte porque, mais cedo, não era possível mandar dinheiro para clientes do Nubank.

Nubank

Por volta das 16h, o Nubank disse, em seu perfil no Twitter, que as transferências via Pix já estão normalizadas. "Aguarde alguns instantes para verificar se o Pix vai cair. Caso não cai (sic), entre em contato com o nosso time pelos nossos canais de atendimento", publicou.

O nosso sistema de transferências via PIX já esta normalizado. Aguarde alguns instantes para verificar se o Pix vai cair.

Caso não cai, entre em contato com o nosso time pelos nossos canais de atendimento. — Nubank (@nubank) April 12, 2021

Também tentamos contato com a assessoria de imprensa do Banco Central, o órgão que regula o serviço de transferência instantânea, mas não obtivemos resposta.

Em nota ao iG Economia, o Itaú e o NuBank disseram que os serviços foram restabelecidos no início da tarde após os problemas registrados de manhã. As duas empresas pedem desculpas aos clientes pelo "inconveniente".